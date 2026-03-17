Володимир Зеленський вперше за довгий час заговорив про перспективи мирного врегулювання війни

2026-03-17 16:45

У війні росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для NewYorkPost.

"Я вважаю, що в цій війні росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна хоче миру набагато більше, ніж путін.

"Хоча путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва", – зазначив президент.

Він акцентував, що треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Для цього, за його словами, потрібно зустрітися з американцями.

"У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", – додав глава держави.

Як відомо, 17-18 лютого відбувся останній раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та рф відбувалися у Женеві. Після цього наступна зустріч кілька разів відкладалася через війна на Близьклму Сході, а Зеленський назвав поточну ситуацію з переговорами "Санта-Барбарою".