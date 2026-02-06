ВІЙНА В Україні Рустем Умєров розкрив деталі мирних переговорів у Абу-Дабі

2026-02-06 13:35

Секретар РНБО Рустем Умєров опублікував комюніке за підсумками переговорів у Абу-Дабі.

"Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Делегації досягли домовленості, відповідно до якої російська федерація та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців".

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій".

"Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів", - йдеться в підсумковій заяві.