ВІЙНА В Україні КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 18 БЕРЕЗНЯ

2026-03-18 08:24

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно тимчасові графіки. Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

 

 Група 1: Відключень немає
Група 2: 17:00-19:30
Група 3: Відключень немає
Група 4: Відключень немає
Група 5: Відключень немає
Група 6: Відключень немає
Група 7: 19:30-22:00
Група 8: Відключень немає
Група 9: Відключень немає
Група 10: Відключень немає
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: Відключень немає
Група 14: 17:00-19:30
Група 15: Відключень немає
Група 16: Відключень немає
Група 17: Відключень немає
Група 18: Відключень немає
Група 19: 19:30-22:00
Група 20: Відключень немає
Група 21: Відключень немає
Група 22: Відключень немає
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: Відключень немає
Група 26: 17:00-19:30
Група 27: Відключень немає
Група 28: Відключень немає
Група 29: Відключень немає
Група 30: Відключень немає
Група 31: 19:30-22:00
Група 32: Відключень немає
Група 33: Відключень немає
Група 34: Відключень немає
Група 35: Відключень немає
Група 36: Відключень немає
Група 37: Відключень немає
Група 38: 17:00-19:30
Група 39: Відключень немає
Група 40: Відключень немає
Група 41: Відключень немає
Група 42: Відключень немає
Група 43: Відключень немає
Група 44: Відключень немає
Група 45: Відключень немає
Група 46: Відключень немає
Група 47: Відключень немає
Група 48: 19:30-22:00
Група 49: Відключень немає
Група 50: 17:00-19:30
Група 51: Відключень немає
Група 52: Відключень немає
Група 53: Відключень немає
Група 54: Відключень немає
Група 55: Відключень немає
Група 56: Відключень немає
Група 57: Відключень немає
Група 58: Відключень немає
Група 59: 19:30-22:00
Група 60: Відключень немає

