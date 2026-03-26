ВІЙНА В Україні Затримано військових, які продавали викрадену з фронту вогнепальну зброю, набої та гранати

2026-03-26 12:27

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією викрили та заблокували незаконне постачання вогнепальної зброї та боєприпасів із району бойових дій. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, п’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, вивозили зброю, вибухівку та боєприпаси з арсеналів своїх підрозділів і продавали їх. Фігуранти фактично створили "онлайн-магазин", через який збували "товар".

Вони надсилали зброю, зокрема гранатомети, поштою до Одеси, а великі партії доставляли особисто. Для перевезення використовували евакуаційний автомобіль, призначений для транспортування поранених військових. Такий незаконний продаж приносив понад 1,5 млн гривень на місяць.

Працівники ДБР затримали військовослужбовців під час особистої доставки зброї та боєприпасів до Одеси. В партії на 17 000 доларів були кулемети, постріли та гранати різних модифікацій, автомати, різнокаліберні набої.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.



Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 200 000 гривень до 2 млн гривень. Військовим загрожує до семи років позбавлення волі.