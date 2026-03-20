В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно тимчасові графіки.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Група 1: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 2: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 3: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 4: 09:30-13:00
Група 5: 11:00-14:30
Група 6: 11:30-15:00
Група 7: 12:30-16:00
Група 8: 13:00-16:30
Група 9: 14:30-18:00
Група 10: 15:00-18:30
Група 11: 16:00-19:30
Група 12: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 13: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 14: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 15: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 16: 09:30-13:00
Група 17: 11:00-14:30
Група 18: 11:30-15:00
Група 19: 12:30-16:00
Група 20: 13:00-16:30
Група 21: 14:30-18:00
Група 22: 15:00-18:30
Група 23: 16:00-19:30
Група 24: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 25: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 26: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 27: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 28: 09:30-13:00
Група 29: 11:00-14:30
Група 30: 11:30-15:00
Група 31: 12:30-16:00
Група 32: 13:00-16:30
Група 33: 14:30-18:00
Група 34: 15:00-18:30
Група 35: 16:00-19:30
Група 36: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 37: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 38: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 39: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 40: 09:30-13:00
Група 41: 11:00-14:30
Група 42: 11:30-15:00
Група 43: 12:30-16:00
Група 44: 13:00-16:30
Група 45: 14:30-18:00
Група 46: 15:00-18:30
Група 47: 16:00-19:30
Група 48: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 49: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 50: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 51: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 52: 09:30-13:00
Група 53: 11:00-14:30
Група 54: 11:30-15:00
Група 55: 12:30-16:00
Група 56: 13:00-16:30
Група 57: 14:30-18:00
Група 58: 15:00-18:30
Група 59: 16:00-19:30
Група 60: 08:00-09:30, 16:30-20:00