ВІЙНА В Україні ЗАПОРІЖЖЯ: ОНОВЛЕНІ ГРАФІКИ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ СВІТЛА НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 09:29

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІК:

1.1: 18:30 – 22:00

2.2: 15:30 – 19:00

3.2: 12:00 – 17:00

4.1: 17:00 – 22:00

6.1: 07:30 – 12:30

6.2: 07:30 – 11:30