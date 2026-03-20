Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК:
1.1: 18:30 – 22:00
2.2: 15:30 – 19:00
3.2: 12:00 – 17:00
4.1: 17:00 – 22:00
6.1: 07:30 – 12:30
6.2: 07:30 – 11:30