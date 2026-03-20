ВІЙНА В Україні КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 11:33

На Київщині протягом дня задіяно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Графік:

Підгрупа 1.1 [3г]
08:00–11:00
 Підгрупа 1.2 [3г]
08:00–11:00

 Підгрупа 2.1 [4г]
18:00–22:00
Підгрупа 2.2 [4г]
18:00–22:00

 Підгрупа 3.1 (не заплановано)
Підгрупа 3.2 (не заплановано)

 Підгрупа 4.1 [3г 30хв]
11:00–14:30
 Підгрупа 4.2 ( не заплановано)

Підгрупа 5.1 [2г]
16:00–18:00
 Підгрупа 5.2 ( не заплановано)

 Підгрупа 6.1 [3г 30хв]
14:30–18:00
Підгрупа 6.2 ( не заплановано)

Еще по теме

ДНІПРО ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ СВІТЛА НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 12:28

Одеса та Одеська область: графік погодинних відключень електроенергії на 20 березня

2026-03-20 10:31

ЗАПОРІЖЖЯ: ОНОВЛЕНІ ГРАФІКИ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ СВІТЛА НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 09:29

КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 08:25

На Київщині розкрито схему ухилення від мобілізації через фейкові посади наукових співробітників

2026-03-20 14:42

ДНІПРО ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ СВІТЛА НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 12:28

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 20 БЕРЕЗНЯ

2026-03-20 11:33

Одеса та Одеська область: графік погодинних відключень електроенергії на 20 березня

2026-03-20 10:31
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

На Київщині розкрито схему ухилення від мобілізації через фейкові посади наукових співробітників 2026-03-20 14:42
ДНІПРО ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ СВІТЛА НА 20 БЕРЕЗНЯ 2026-03-20 12:28
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 20 БЕРЕЗНЯ 2026-03-20 11:33
Одеса та Одеська область: графік погодинних відключень електроенергії на 20 березня 2026-03-20 10:31