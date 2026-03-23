КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 23 БЕРЕЗНЯ

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно тимчасові графіки.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК
Група 1: Відключень немає
Група 2: Відключень немає
Група 3: Відключень немає
Група 4: Відключень немає
Група 5: Відключень немає
Група 6: Відключень немає
Група 7: Відключень немає
Група 8: 17:00-19:30
Група 9: 19:30-22:00
Група 10: Відключень немає
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: Відключень немає
Група 14: Відключень немає
Група 15: Відключень немає
Група 16: Відключень немає
Група 17: Відключень немає
Група 18: Відключень немає
Група 19: Відключень немає
Група 20: 17:00-19:30
Група 21: 19:30-22:00
Група 22: Відключень немає
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: Відключень немає
Група 26: Відключень немає
Група 27: Відключень немає
Група 28: Відключень немає
Група 29: Відключень немає
Група 30: Відключень немає
Група 31: Відключень немає
Група 32: 17:00-19:30
Група 33: 19:30-22:00
Група 34: Відключень немає
Група 35: Відключень немає
Група 36: Відключень немає
Група 37: Відключень немає
Група 38: Відключень немає
Група 39: Відключень немає
Група 40: Відключень немає
Група 41: Відключень немає
Група 42: Відключень немає
Група 43: Відключень немає
Група 44: 17:00-19:30
Група 45: 19:30-22:00
Група 46: Відключень немає
Група 47: Відключень немає
Група 48: Відключень немає
Група 49: Відключень немає
Група 50: Відключень немає
Група 51: Відключень немає
Група 52: Відключень немає
Група 53: Відключень немає
Група 54: Відключень немає
Група 55: Відключень немає
Група 56: 17:00-19:30
Група 57: 19:30-22:00
Група 58: Відключень немає
Група 59: Відключень немає
Група 60: Відключень немає