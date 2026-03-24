КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 24 БЕРЕЗНЯ

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно тимчасові графіки.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК
Група 1: 15:30-19:00
Група 2: Відключень немає
Група 3: 17:00-20:30
Група 4: 08:00-10:00
Група 5: 19:00-22:30
Група 6: 08:00-12:00
Група 7: 20:30-24:00
Група 8: 10:00-13:30
Група 9: Відключень немає
Група 10: 12:00-15:30
Група 11: Відключень немає
Група 12: 13:30-17:00
Група 13: 15:30-19:00
Група 14: Відключень немає
Група 15: 17:00-20:30
Група 16: 08:00-10:00
Група 17: 19:00-22:30
Група 18: 08:00-12:00
Група 19: 20:30-24:00
Група 20: 10:00-13:30
Група 21: Відключень немає
Група 22: 12:00-15:30
Група 23: Відключень немає
Група 24: 13:30-17:00
Група 25: 06:00-09:30, 14:30-19:30
Група 26: 06:00-10:00, 15:00-20:00
Група 27: 06:00-10:30, 15:30-20:30
Група 28: 06:00-11:00, 16:00-21:00
Група 29: 06:30-12:00, 17:00-22:00
Група 30: 07:00-12:30, 17:30-22:30
Група 31: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 32: 10:00-15:00, 20:00-24:00
Група 33: 10:30-15:30, 20:30-24:00
Група 34: 11:00-16:00, 21:00-24:00
Група 35: 12:00-17:00, 22:00-24:00
Група 36: 12:30-17:30
Група 37: 06:00-09:30, 14:30-19:30
Група 38: 06:00-10:00, 15:00-20:00
Група 39: 06:00-10:30, 15:30-20:30
Група 40: 06:00-11:00, 16:00-21:00
Група 41: 06:30-12:00, 17:00-22:00
Група 42: 07:00-12:30, 17:30-22:30
Група 43: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 44: 10:00-15:00, 20:00-24:00
Група 45: 10:30-15:30, 20:30-24:00
Група 46: 11:00-16:00, 21:00-24:00
Група 47: 12:00-17:00, 22:00-24:00
Група 48: 12:30-17:30
Група 49: 15:30-19:00
Група 50: Відключень немає
Група 51: 17:00-20:30
Група 52: 08:00-10:00
Група 53: 19:00-22:30
Група 54: 08:00-12:00
Група 55: 20:30-24:00
Група 56: 10:00-13:30
Група 57: Відключень немає
Група 58: 12:00-15:30
Група 59: Відключень немає
Група 60: 13:30-17:00