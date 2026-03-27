ВІЙНА В Україні Внаслідок ворожих атак на енергетику є нові знеструмлення в кількох областях - активне споживання просять перенести на денний час

2026-03-27 12:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 березня, станом на першу половину доби, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина – потепління в усіх регіонах України та ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 26 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 25 березня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).