2026-04-03 08:25

3 КВІТНЯ, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ (для промислових споживачів).

А з 07:00 до 11:00 – діятимуть ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ (для всіх категорій споживачів).

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Враховуючи погодні умови, енергоємні процеси сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. У вечірні години в усіх регіонах України є потреба в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00 та не вмикайте кілька таких приладів одночасно.



Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись.

Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!