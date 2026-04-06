Життя У Києві вперше з початку року приспустили головний прапор України

2026-04-06 16:46

У Києві тимчасово приспустили головний прапор України. Про це повідомила пресслужба міської державної адміністрації в понеділок, 6 квітня.

"У Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили головний прапор України", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у столиці пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рішення щодо приспущення прапору схвалили для збереження полотнища від пошкоджень. Прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили у КМДА.

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага - 32 т, а розмір полотнища - 16 на 24 м.

