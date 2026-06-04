ВІЙНА В Україні Викрито схему розкрадання 27 млн, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини

2026-06-04 08:24

Правоохоронці викрили схему привласнення 27 млн гривень, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини. Підозри отримали семеро учасників злочинної групи. Про це повідомила пресслужба Національної поліці.



У ході досудового розслідування встановлено, що організатором схеми став адвокат - керівник адвокатського об'єднання. До реалізації оборудки він залучив своїх знайомих, які відповідали за окремі напрямки її функціонування.



Саме вони підшуковували людей на ролі формальних керівників окремих благодійних і громадських організацій та спілок, забезпечували відкриття банківських рахунків, організовували документальне оформлення фіктивних операцій та подальше підписання необхідних документів.



Фігуранти використовували підконтрольні їм благодійні структури як прикриття для привласнення державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню.



Вони подавали до комісії Міністерства соціальної політики листи з пропозиціями надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини. У документах детально вказували потреби людей - продукти харчування, генератори та товари першої необхідності. Після ухвалення позитивних рішень бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фігурантам благодійних організацій.



Надалі ці гроші мали бути використані для закупівлі та доставки допомоги людям, які пережили окупацію, однак, як встановили поліцейські, значну частину отриманих коштів учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних підприємств.



Для приховування противоправних дій зловмисники подавали до Міністерства соцполітики звіти з недостовірними відомостями: у документах зазначалося, що гуманітарна допомога нібито поставлена в повному обсязі та використана за призначенням, а насправді ж заявлені товари до громад надходили частково або не надходили взагалі.



Встановлено, що у період з березня по липень 2022 року учасники групи реалізували щонайменше три епізоди привласнення державних коштів. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 26,9 млн гривень. За даними слідства, на привласнені кошти фігуранти придбали два автомобілі преміумкласу, чотири квартири у столиці та дві земельні ділянки на території Київської області.



Поліцейські провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази, що підтверджують реалізацію корупційної схеми.



Слідчі поліції повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування цієї схеми, а також перевіряють роль тих, хто міг координувати або забезпечувати її діяльність.