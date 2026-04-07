Світ Космічний корабель Orion вперше з 1972 року увійшов у гравітаційне поле Місяця

2026-04-07 08:24

Космічний корабель Orion у межах місії Artemis II увійшов у гравітаційний вплив Місяця. Астронавти незабаром поб’ють рекорд за максимальною відстанню від Землі. Про це інформує DW з посиланням на NASA.

У момент входження у зону гравітаційного впливу Місяця капсула Orion перебувала на відстані приблизно 63 000 кілометрів від Місяця та близько 373 тисяч кілометрів від Землі.

У найближчі години корабель наблизиться до Місяця на відстань близько 7,5 тис. км за його зворотнім боком. Траєкторія польоту місії Artemis II нагадує фігуру вісімки навколо Землі та Місяця.