ВІЙНА В Україні фото Увага! Рашисти почали скидати з безпілотників нові маленькі та непомітні міни "Пряник"

2026-04-08 12:33

Рашисти почали використовувати безпілотники для скидання нових малогабаритних мін "Пряник", які становлять загрозу для цивільних у тилових регіонах. Про це повідомила пресслужба ДСНС та моніторинговий канал єРадар.

Нова загроза для цивільних в тилу. Ворог почав використовувати свої БпЛА для скиду нової міни з назвою Пряник.

Ці боєприпаси можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом. Росіяни розкидають їх дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для населення.
Як зазначається, ця міна вдвічі менше за всім відому Лєпєсток, яка розміром з пачку сигарет.

Пряник має розмір всього 5-6см, та близько 30 грам пластиду, чого достатньо аби відірвати людині стопу.

 Сама міна - малопомітна та має принцип нажимної дії. В основному розкидають її в лісистій або травʼяній місцевості та на полях.

Такі випадки вже зафіксовані на Сумщині, Херсонщині, Запоріжжі та Миколаївщині.

Рятувальники закликали не чіпати підозрілі та незнайомі предмети та у разі виявлення чогось подібного одразу викликати ДСНС, повідомивши про знахідку за номером 101 та 112.

