Безпілотник завдав удару по нафтовому терміналу рашистів у Брянській області

У Брянській області оркостану дрон атакував нафтовий термінал. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що уламки безпілотного апарату виявили на території нафтової компанії росснефть-брянск у селищі Жеча Стародубського району.
Постраждалих нібито немає і навіть "займання не сталося". На росії заявили, що БПЛА врізався в резервуар №3, але лише залишив вм'ятину.
За даними ЗМІ, нафтоналивний термінал у селищі Жеча нібито законсервований. До складу терміналу входять нафтоналивна естакада та чотири резервуари для зберігання нафти.