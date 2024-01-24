ВОЙНА В Украине Безпілотник завдав удару по нафтовому терміналу рашистів у Брянській області

2024-01-24 09:35

У Брянській області оркостану дрон атакував нафтовий термінал. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що уламки безпілотного апарату виявили на території нафтової компанії росснефть-брянск у селищі Жеча Стародубського району.

Постраждалих нібито немає і навіть "займання не сталося". На росії заявили, що БПЛА врізався в резервуар №3, але лише залишив вм'ятину.

За даними ЗМІ, нафтоналивний термінал у селищі Жеча нібито законсервований. До складу терміналу входять нафтоналивна естакада та чотири резервуари для зберігання нафти.

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