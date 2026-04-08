ВІЙНА В Україні Сьогодні через негоду та обстріли знеструмлені понад 90 населених пунктів у чотирьох областях

2026-04-08 13:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ СЬОГОДНІ:

Споживання електроенергії зросло

Через негоду знеструмлені понад 90 населених пунктів у чотирьох областях

Потреба в ощадливому енергоспоживанні зберігатиметься протягом всієї доби

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ:

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. З 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

СПОЖИВАННЯ:

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 7 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 6 квітня. Причина – похолодання у більшості регіонів України.

Враховуючи погодні умови, сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ:

Через сильний вітер, що зумовлює падіння дерев на лінії електропередачі, на ранок повністю або частково знеструмлені понад 90 населених пунктів у 4 областях – Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській. У кожному з регіонів фахівці обленерго працюють над усуненням пошкоджень.