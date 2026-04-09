Життя Жителька Закарпаття на два тижні здавала "в оренду" власних дітей для жебракування

2026-04-09 13:29

Жителька села Ільниця Хустського району Закарпатської області за 1000 доларів США передала "в оренду" на два тижні двох своїх дітей - 11-річного хлопця та 5-річну дівчинкудля жебракування в іншому регіоні. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Зазначається, що жінка самостійно шукала "покупців" через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої "роботи". Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

Жінці повідомлено про підозру - торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.

Суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Як повідомляється, у жінки є ще одна дитина - 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав.

Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Жителька Закарпаття на два тижні здавала "в оренду" власних дітей для жебракування

2026-04-09 13:29

Життя

Жителька Закарпаття на два тижні здавала "в оренду" власних дітей для жебракування 2026-04-09 13:29
У Києві вперше з початку року приспустили головний прапор України 2026-04-06 16:46
Скандал на Київщині: охоронець супермаркету Фора в Гостомелі насмерть забив собаку металевим прутом 2026-04-06 11:28
Стан Мірчі Луческу погіршився - відомого тренера знову перевели до реанімації 2026-04-06 08:23