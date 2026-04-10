Курйози По дорозі з італійської фабрики в Польщу було викрадено 12 тонн вафель KitKat

2026-04-10 11:30

Компанія Nestle повідомила про зникнення 12 тонн вафель KitKat, які прямували з Італії в Польщу. Про зникнення заявили в компанії, повідомляє видання The İndependent.

“Ми можемо підтвердити, що 12 тонн продукції KitKat було викрадено під час транспортування між нашою фабрикою в Центральній Італії та пунктом призначення в Польщі”, - повідомили в компанії.

Йдеться про 413 793 батончиків з нової лінійки KitKat.

Нині триває розслідування інциденту та пошук зниклого вантажу.

Зниклі вафлі можуть з'явитися на чорному ринку, але виявити їх можна через перевірку унікального коду партії товару, додали в компанії.

Офіцера ЗСУ зловили на допомозі депутатам фіктивно проходити військову службу

2026-04-09 16:44

Генерал США під час візиту до Києва після надмірного вживання алкоголю загубив секретні документи

2026-03-23 14:36

Головний еколог України задекларував $653 тисячі готівкою, які знайшлися у гаражі його бабусі

2026-02-23 13:32
