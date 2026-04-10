По дорозі з італійської фабрики в Польщу було викрадено 12 тонн вафель KitKat

Компанія Nestle повідомила про зникнення 12 тонн вафель KitKat, які прямували з Італії в Польщу. Про зникнення заявили в компанії, повідомляє видання The İndependent.
“Ми можемо підтвердити, що 12 тонн продукції KitKat було викрадено під час транспортування між нашою фабрикою в Центральній Італії та пунктом призначення в Польщі”, - повідомили в компанії.
Йдеться про 413 793 батончиків з нової лінійки KitKat.
Нині триває розслідування інциденту та пошук зниклого вантажу.
Зниклі вафлі можуть з'явитися на чорному ринку, але виявити їх можна через перевірку унікального коду партії товару, додали в компанії.