Курйози З Польщі депортували українця, який у стані сп'яніння приїхав за дитиною до дитсадка

2026-04-28 13:30

Из Польши депортировали украинца, который пьяным приехал забирать ребенка из детсада, — полиция Люблина.

Как пишет местное Radio Eska, «в стельку пьяный» 37-летний мужчина приехал с 11-летним сыном за младшим ребенком, однако сотрудники детского сада обратили внимание на его состояние и перегар, после чего вызвали полицию.

Алкотестер показал более 2 промилле (эквивалент 350-400 мл водки, или около 1 л вина, или около 2,5 л пива).

Украинца обвинили в вождении в нетрезвом виде и создании угрозы для ребенка, после чего депортировали из страны.

Еще по теме

У Польщі ввели нові правила легалізації перебування іноземців

2026-04-28 10:32

Польщі за час війни в Україні вдалося скоротити нелегальну міграцію з Білорусі на 96%

2026-04-10 16:44

Польща планує збудувати на кордоні з Україною електронний бар’єр з тепловізорами та сейсмодатчиками

2026-03-31 10:35

Польські військові зафіксували нове "вторгнення" неопізнаних повітряних куль в повітряний простір країни

2026-02-11 13:35

З Польщі депортували українця, який у стані сп'яніння приїхав за дитиною до дитсадка

2026-04-28 13:30

Політикам, чиновникам та суддям дозволили не підтверджувати джерела своїх статків

2026-04-21 08:24

У Нідерландах вибуховий пристрій чотири дні пролежав на полиці супермаркету

2026-04-16 12:30

По дорозі з італійської фабрики в Польщу було викрадено 12 тонн вафель KitKat

2026-04-10 11:30
З Польщі депортували українця, який у стані сп'яніння приїхав за дитиною до дитсадка 2026-04-28 13:30
Політикам, чиновникам та суддям дозволили не підтверджувати джерела своїх статків 2026-04-21 08:24
У Нідерландах вибуховий пристрій чотири дні пролежав на полиці супермаркету 2026-04-16 12:30
По дорозі з італійської фабрики в Польщу було викрадено 12 тонн вафель KitKat 2026-04-10 11:30