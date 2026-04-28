Курйози З Польщі депортували українця, який у стані сп'яніння приїхав за дитиною до дитсадка

2026-04-28 13:30

Из Польши депортировали украинца, который пьяным приехал забирать ребенка из детсада, — полиция Люблина.

Как пишет местное Radio Eska, «в стельку пьяный» 37-летний мужчина приехал с 11-летним сыном за младшим ребенком, однако сотрудники детского сада обратили внимание на его состояние и перегар, после чего вызвали полицию.

Алкотестер показал более 2 промилле (эквивалент 350-400 мл водки, или около 1 л вина, или около 2,5 л пива).

Украинца обвинили в вождении в нетрезвом виде и создании угрозы для ребенка, после чего депортировали из страны.