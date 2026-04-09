ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 9 квітня

2026-04-09 08:23

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІКИ:

1.1: 09:00 – 14:00

1.2: 18:00 – 22:30

2.1: 13:30 – 18:30

2.2: 13:30 – 16:30

3.1: 18:00 – 22:30

3.2: 08:30 – 13:30

4.1: 13:30 – 18:30

4.2: 13:30 – 18:30

5.1: 09:00 – 10:30, 18:00 – 22:30

5.2: 09:00 – 14:00

6.1: 06:30 – 09:30

6.2: 06:30 – 09:30