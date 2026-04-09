Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 9 квітня

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІКИ:
1.1: 09:00 – 14:00
1.2: 18:00 – 22:30
2.1: 13:30 – 18:30
2.2: 13:30 – 16:30
3.1: 18:00 – 22:30
3.2: 08:30 – 13:30
4.1: 13:30 – 18:30
4.2: 13:30 – 18:30
5.1: 09:00 – 10:30, 18:00 – 22:30
5.2: 09:00 – 14:00
6.1: 06:30 – 09:30
6.2: 06:30 – 09:30