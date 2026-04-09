ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 9 квітня

2026-04-09 08:23

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІКИ:

1.1: 09:00 – 14:00
1.2: 18:00 – 22:30
2.1: 13:30 – 18:30
2.2: 13:30 – 16:30
3.1: 18:00 – 22:30
3.2: 08:30 – 13:30
4.1: 13:30 – 18:30
4.2: 13:30 – 18:30
5.1: 09:00 – 10:30, 18:00 – 22:30
5.2: 09:00 – 14:00
6.1: 06:30 – 09:30
6.2: 06:30 – 09:30

Еще по теме

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 квітня

2026-04-09 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 9 квітня

2026-04-09 10:28

Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 9 квітня

2026-04-09 09:31

Сьогодні через негоду та обстріли знеструмлені понад 90 населених пунктів у чотирьох областях

2026-04-08 13:29

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 квітня

2026-04-09 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 9 квітня

2026-04-09 10:28

Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 9 квітня

2026-04-09 09:31

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 9 квітня

2026-04-09 08:23
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 квітня 2026-04-09 11:34
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 9 квітня 2026-04-09 10:28
Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 9 квітня 2026-04-09 09:31
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 9 квітня 2026-04-09 08:23