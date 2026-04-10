ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 квітня

2026-04-10 10:29

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

  • 1.1: 05:30 - 08:00, 21:00 - 24:00
  • 1.2: 12:00 - 17:00
  • 2.1: 07:30 - 11:30
  • 2.2: 00:00 - 03:30, 16:30 - 20:30
  • 3.1: 03:00 - 08:00
  • 3.2: 03:00 - 08:00
  • 4.1: 07:30 - 11:30, 16:30 - 20:30
  • 4.2: 07:30 - 12:30
  • 5.1: 05:30 - 08:00
  • 5.2: 12:00 - 17:00
  • 6.1: 00:00 - 03:30, 17:30 - 21:30
  • 6.2: 07:30 - 12:30
Еще по теме

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 10 квітня

2026-04-10 09:23

Київська область: графік стабілізаційних відключень електроенергії на 10 квітня

2026-04-10 08:23

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 9 квітня

2026-04-09 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 9 квітня

2026-04-09 10:28

