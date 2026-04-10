Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 квітня
2026-04-10 10:29
Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
- 1.1: 05:30 - 08:00, 21:00 - 24:00
- 1.2: 12:00 - 17:00
- 2.1: 07:30 - 11:30
- 2.2: 00:00 - 03:30, 16:30 - 20:30
- 3.1: 03:00 - 08:00
- 3.2: 03:00 - 08:00
- 4.1: 07:30 - 11:30, 16:30 - 20:30
- 4.2: 07:30 - 12:30
- 5.1: 05:30 - 08:00
- 5.2: 12:00 - 17:00
- 6.1: 00:00 - 03:30, 17:30 - 21:30
- 6.2: 07:30 - 12:30