ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - кому чекати відключень світла

2026-04-13 16:44

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Після «великоднього перемир’я» росія поновила дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

Через наслідки попередніх масованих рекетно-дронових атак – сьогодні з 16:00 до кінця доби в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 13 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 7,9% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 12 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 5 квітня. Причина – нижча температура повітря на всій території України.

Сьогодні у вечірні години є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 16:00 до кінця доби. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).