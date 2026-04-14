ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: споживання зросло, є знеструмлення у шести областях

2026-04-14 13:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії зросло
  • Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денний час
  • Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни. Причини відключення лінії наразі з’ясовуються.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 14 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 5,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – відновлення активної виробничої діяльності після великодніх вихідних.

Вчора, 13 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого – у п’ятницю, 10 квітня. Причина – підвищення температури повітря у всіх регіонах України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. При цьому, зберігається необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Еще по теме

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - кому чекати відключень світла

2026-04-13 16:44

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 квітня

2026-04-10 10:29

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 10 квітня

2026-04-10 09:32

Київська область: графік стабілізаційних відключень електроенергії на 10 квітня

2026-04-10 08:23

