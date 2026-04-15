ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання зростає, зафіксовано знеструмлення через негоду

2026-04-15 11:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Негода знеструмила 7 населених пунктів на Сумщині.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати дронові та артилерійські удари по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак — на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 15 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня — у вівторок. Причина змін — хмарна погода у частині північно-східних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 14 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 13 квітня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через шквальний вітер попередньої доби — на ранок знеструмлені 7 населених пунктів у Сумській області. Фахівці обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.