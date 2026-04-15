ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оприлюднено оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-04-15 13:34

Протягом доби відбулося 212 бойових зіткнень на фронті. Найбільше боїв було на Покровському напрямку – 42 і Костянтинівському – 22. Про це свідчить ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дев'ять з яких - із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість штурмових дій противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман.

На Куп'янському напрямку агресор десять разів атакував у напрямку Курилівки, Куп'янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 11 разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

Раніше речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни активізували наступ на Сумщині. В результаті ворог зумів організувати ще одну зону вклинення в прикордонні.

Того ж дня стало відомо, що підрозділи ЗСУ були змушені переміститися на нові рубежі в районі селища Миропільське Краснопільської громади Сумської області. Про це повідомив 14 армійський корпус.