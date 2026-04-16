ВІЙНА В Україні Внаслідок масованої ракетно-дронових ударів ворога зафіксовано знеструмлення у восьми областях України

2026-04-16 13:32

Споживання електроенергії зросло

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки та через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 16 квітня, його рівень є на 2,4% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – хмарна погода у значній частині областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 15 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 14 квітня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00. При цьому, необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).