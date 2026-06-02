Спорт Хосеп Гвардіола вперше в своїй тренерській кар'єрі провів два сезони поспіль без трофеїв

2026-06-02 09:28

Гвардіола переживає найгіршу серію в тренерській кар'єрі, не вигравши титули два сезони поспіль. У його кар'єрі це перший випадок, коли він не стає чемпіоном два сезони поспіль.

Іспанський тренер до свого приходу в Манчестер Сіті міг похвалитися вражаючою статистикою: за чотири роки в Барселоні він тричі вигравав Ла Лігу, а в Баварії за три роки також тричі здобував чемпіонський титул.

Тим часом у Сіті він вперше не здобув титул два сезони поспіль: напередодні "містяни" зіграли внічию з Борнмутом і, таким чином, завершили боротьбу за чемпіонство АПЛ у цьому сезоні.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Сіті посів третє місце, також команда з Манчестера фінішувала третьою в сезоні-2016/17 і другою в сезоні-2019/20. Слід зазначити, що Пеп за час роботи в Сіті виграв титул шість разів.