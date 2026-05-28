Спорт Зірковий голкіпер Сімон Міньоле повідомив про завершення своєї ігрової кар'єри

2026-05-28 12:29

Сімон Міньоле офіційно завершує свою насичену ігрову кар’єру, прийнявши рішення повісити рукавички на цвях.

Голкіпер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X про завершення своєї ігрової кар'єри.

 Нагадаємо, що воротар грав за Брюгге, Сандерленд і Ліверпуль, і у складі мерсисайдської команди він здобув Лігу чемпіонів у 2019 році.

Крім того, у складі Брюгге Міньоле п’ять разів ставав чемпіоном Бельгії, виграв Кубок Бельгії та двічі став володарем Суперкубка Бельгії.

За свою збірну воротар провів 35 матчів і став бронзовим призером Чемпіонату світу 2018 року.

Вольфсбург вперше в своїй історії залишив Бундеслігу та отримав прикре пониження в класі

2026-05-28 08:26

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений список найкращих боксерів у надважкій вазі

2026-05-27 12:29

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси в цьому сезоні

2026-05-26 12:31
