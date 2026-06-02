ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 2 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання

2026-06-02 14:43

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денні години.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Вночі та вранці росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 2 червня, станом на 09:30, воно було на 8,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода і дощ у частині західних та південно-західних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.



Вчора, 1 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 29 травня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку тижня.



Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).