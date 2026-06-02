ВІЙНА В Україні На початку літа в Україні зафіксовано нові знеструмлення у семи областях

2026-06-02 10:32

На початку літа у семи областях України зафіксовано нові знеструмлення через атаки російських загарбників. Про це повідомило Укренерго.

"Внаслідок російських дронових та артилерійських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні воно на тому ж рівні, що й попереднього дня робочого дня.

Енергетики просять громадян не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

