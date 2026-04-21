ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - коли чекати відключень світла

2026-04-21 16:45

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині.
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок російських атак є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 квітня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у понеділок.

Вчора, 20 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 квітня. Причина таких змін – суттєве похолодання на всій території України, що зумовлює застосування споживачами електричних обігрівачів.

Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови повністю або частково  знеструмлені 7 населених пунктів у Дніпропетровській області. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

