ВІЙНА В Україні Кожний день повномасштабної війни з росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів

2026-05-15 08:23

Один день повномасштабної війни з росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference у Польщі.

"Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну", – заявив він.

За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь США.

"Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", – додав міністр.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський повідомив, що бюджет одного року війни в Україні становить 120 млрд доларів. Із них 60 млрд дає український бюджет.