ВІЙНА В Україні Кожний день повномасштабної війни з росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів

2026-05-15 08:23

Один день повномасштабної війни з росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference у Польщі.

"Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну", – заявив він.

За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь США.

"Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", – додав міністр.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський повідомив, що бюджет одного року війни в Україні становить 120 млрд доларів. Із них 60 млрд дає український бюджет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою фронту - чому важливо втримати місто

2026-05-15 10:29

Аналітики підтвердили, що у війні нарешті настав переломний момент

2026-05-14 16:47

Зеленський більше не церемониться з адміністрацією Трампа, — The New York Times

2026-05-13 11:33

Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-11 09:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Повістки всім підряд розсилати більше не будуть - Міноборони змінює підхід до мобілізації

2026-05-15 12:27

фото Пошуково-рятувальну операцію у Києві завершено — загинуло 24 людини, 48 травмовано

2026-05-15 11:30

Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою фронту - чому важливо втримати місто

2026-05-15 10:29

Кожний день повномасштабної війни з росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів

2026-05-15 08:23
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Повістки всім підряд розсилати більше не будуть - Міноборони змінює підхід до мобілізації 2026-05-15 12:27
фото Пошуково-рятувальну операцію у Києві завершено — загинуло 24 людини, 48 травмовано 2026-05-15 11:30
Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою фронту - чому важливо втримати місто 2026-05-15 10:29
Кожний день повномасштабної війни з росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів 2026-05-15 08:23