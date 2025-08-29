Політика МЗС України відреагував на заборону в'їзду в Угорщину командувачу СБС ЗСУ Роберту Мадяру Бровді

2025-08-29 12:29

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на останні заяви угорського колеги Петера Сіярто про заборону в'їзду в Угорщину командувачу СБС ЗСУ Роберту Мадяру Бровді за "останній удар" нафтопроводу Дружба. Український урядовець запевнив, що Київ застосує проти Будапешта "дзеркальні дії". Про це він написав у соцмережі Х.

"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії", - зазначив голова МЗС України.

Як відомо в четвер, 28 серпня, Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід "Дружба", який має "важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

Він звинуватив Україну в тому, що ці атаки "в першу чергу шкодять Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії".

Свій спіч угорський чиновник резюмував заявою, що його країна вирішила заборонити "командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід "Дружба", в'їзд в Угорщину та Шенгенську зону".