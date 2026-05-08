ВІЙНА В Україні Стало відомо, скільки українських журналістів зараз знаходяться в полоні у рашистів

2026-05-08 08:28

Станом на сьогодні у російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. Міністерство закордонних справ України вимагає негайного та безумовного звільнення всіх українських журналістів. Про це йдеться у заяві МЗС.



"Для України особливо гострим є питання захисту журналістів від цілеспрямованих терористичних ударів росії, яка полює на медійників та редакції видань. Ведучи війну проти журналістів, москва намагається приховати правду про свої злочини", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.



Зазначається, що, за даними українських державних органів та моніторингових груп, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти. Щонайменше 21 журналіст загинув безпосередньо під час виконання службових обов’язків.

"Це свідомий терор рф проти тих, хто несе світу правду. За кожен напад на журналістів має бути відповідальність у національних та міжнародних юрисдикціях. За жодних обставин медіа не мають ставати цілями", - заявили в МЗС.



Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України Росія встановила режим тотальної цензури та репресій, свобода слова там знищена фізично, наголосили дипломати. У МЗС наголосили, що деокупація українських земель - це єдиний шлях до повернення свободи журналістам та права людей на чесну інформацію.



МЗС закликало міжнародні моніторингові групи та профільні підрозділи міжнародних організацій до ретельного моніторингу, документування та принципових публічних позицій щодо грубих порушень свободи слова та преси на тимчасово окупованих територіях України.



"У російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. Ми вимагаємо негайного та безумовного звільнення всіх українських журналістів. Україна не припинить боротьбу за кожного свого громадянина - військового чи цивільного, допоки всі не повернуться додому", - йдеться у заяві.



У МЗС закликали світ об’єднати зусилля задля того, щоб посилити безпеку медійників у зонах бойових дій, твердо реагувати на злочини проти свободи слова, підтримувати незалежні медіа як запобіжник від диктатури.