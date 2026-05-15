ВІЙНА В Україні Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою фронту - чому важливо втримати місто

2026-05-15 10:29

Сили оборони не мають завдання покидати Покровськ, де українські військові тримають позиції в північній частині міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у Силах оборони, "знайоме з ситуацією на Покровському напрямку".

Військовослужбовці ЗСУ нині також пробувають і в Мирнограді, але там ситуація значно складніша, тому контрольований відхід цілком може бути.

"Для ворога Покровськ тепер відіграє роль накопичувача живої сили, вони стягують туди додаткові резерви. Для ЗСУ завдання - ведення позиційної оборони, ніхто звідти виходити нині не збирається", - додав співрозмовник.

Інтенсивність бойових дій є досить високою і була такою ж у дні так званого перемир'я 9-11 травня. Хоч, якщо порівнювати з торішніми показниками, то росіяни зменшили у кілька разів пуски КАБів по позиціях українських військових.

"Загалом у ці дні трохи спала інтенсивність обміну артилеристськими ударами. Але ключову роль відіграє ВПС противника, у цьому компоненті вони нам дуже дошкуляють", - зазначило джерело.

Важлива проблема для українських підрозділів в районі Покровська - логістика, особливо коли мовиться про евакуацію особового складу.

Як відомо, нині Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу.