Спорт Манчестер Сіті ризикує втратити ще одного зі своїх ключових виконавців

2026-05-22 12:28

Після новини про зміну тренера, Манчестер Сіті ризикує втратити ще одного зі своїх ключових виконавців.

Родрі розглядає можливість залишити Манчестер Сіті, якщо Пеп Гвардіола вирішить не продовжувати свою роботу з "містянами".

Як відомо, іспанський півзахисник раніше грав у Ла Лізі, представляючи мадридський Атлетіко та Вільярреал з 2012 по 2018 рік, після чого підписав контракт із Сіті.

Зазначається, що в Реалі позитивно ставляться до переходу 29-річного хавбека, вважаючи, що за відсутності перешкод трансфер може відбутися, оскільки сам гравець дуже бажає грати за Мадрид, пише Marca.

Нагадаємо, Родрі пов’язаний з англійським клубом ще на рік, у цьому сезоні в АПЛ він забив 1 гол у 21 матчі.