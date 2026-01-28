Спорт Манчестер Сіті наступного сезону може замінити зіркового наставника Пепа Гвардіолу

2026-01-28 14:43

Керівництво Манчестер Сіті планує обговорити з Пепом Гвардіолою подальшу співпрацю.

Згідно з інформацією Topskills Sports UK, Сіті вже встановили контакт з екс-наставником Челсі Енцо Марескою і обговорювали з ним можливість стати головним тренером команди в наступному сезоні.

Проте, якщо результати, яких досягне Гвардіола з командою, задовольнять власників "містян", Пеп може залишитися в клубі. Раніше повідомлялося, що іспанський спеціаліст бажає завершити свою роботу в Сіті.

Нагадуємо, що контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті закінчується влітку 2027 року. Він очолює команду з літа 2016 року.

