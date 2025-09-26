Спорт Хосеп Гвардіола пояснив, чому Манчестер Сіті став більше зосереджуватися на обороні

2025-09-26 09:29

Після незвичної гри Манчестер Сіті проти Арсеналу (1:1) головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїми роздумами про поєдинок.

“Ніколи ще в своїй кар’єрі ми не оборонялися так довго, всі разом, компактно, в центрі і в глибині. Ніколи. Нам вдалося зробити це проти Арсеналу, і я вважаю це неймовірно позитивним для нашого майбутнього”, - сказав іспанський тренер.

Гвардіола також розповів, чому в цьому сезоні АПЛ його команда стала більше зосереджуватися на обороні:

"Іноді ми граємо не дуже добре, іноді суперник сильніший, тоді ми обороняємося глибоко. Загалом, переходити в контратаки це нормально".

Не обійшлося і без коментарів щодо атакувальної гри "містян":

"Якщо атака не виходить, це тому, що ми грали погано, а не тому, що ми цього хочемо. Ми тут, щоб грати", - додав він.