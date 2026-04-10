Політика Польщі за час війни в Україні вдалося скоротити нелегальну міграцію з Білорусі на 96%

2026-04-10 16:44

З 2022 року нелегальна міграція з Білорусі до Польщі зменшилася на 96%. Про це повідомило МВС Польщі.

"Нульова толерантність до нелегальної міграції. Рішуча політика уряду, рекордні інвестиції в безпеку кордонів та служба прикордонників призвели до скорочення кількості мігрантів на кордоні з Білоруссю на майже 96%",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у першому кварталі 2022 року зафіксували 3306 спроб незаконного перетину кордону. Натомість у першому кварталі 2026 року їх було лише 158. Серед іншого, на це вплинуло також "тимчасове призупинення прав на притулок, якими зловживали нелегальні мігранти".

Як повідомляється, уряд продовжує інвестувати в захист кордону з Білоруссю, а також утримує тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою.

Раніше Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу. З червня 2024 року на кордоні з Білоруссю запровадили буферну зону, яка має довжину близько 80 км.