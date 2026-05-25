ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 25 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-25 11:31

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00



НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.



СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 25 травня, станом на 09:30, воно було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 травня. Причина змін – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.



Вчора, 24 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 17 травня.



Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).