ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 22 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-22 13:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
  • Через негоду знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на українську цивільну енергетичну інфраструктуру. Внаслідок дронових та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні воно  на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Вчора, 21 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 20 травня. Це пояснюється зниженням температури повітря у західних областях, що зумовило меншу необхідність у використанні кондиціонерів споживачами.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови (грозу, сильні зливи) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях – Київській, Черкаській та Житомирській. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній електропередачі.

