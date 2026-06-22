ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 22 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання

2026-06-22 14:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там – найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також після нічних та ранкових обстрілів є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 22 червня воно є на 2,2% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – підвищення температури повітря у більшості областей України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами.

Вчора, 21 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 14 червня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).