Квитки на приміські рейси та City Express стали доступні у продажу в застосунку Укрзалізниці

Квитки на приміські рейси та City Express тепер можна придбати в застосунку Укрзалізниці. Про це перевізник повідомив на своєму каналі в Telegram.
Послугою можна скористатися у застосунку УЗ, де потрібно обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби) та оплатити поїздку.
Купівля онлайн-квитків поки що доступна без пільгових категорій пасажирів - відповідна опція з'явиться згодом. Нині є можливість купівлі повного та дитячого квитків.
"Першими запускаємо Київську, Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську області та частково Херсонську і Запорізьку", – додали в УЗ.
Застосунок має кілька переваг перед чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року і припинили своє існування через ворожу кібератаку.
В застосунку Укрзалізинці є такі фунції та переваги: