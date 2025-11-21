Життя Квитки на приміські рейси та City Express стали доступні у продажу в застосунку Укрзалізниці

2025-11-21 08:27

Квитки на приміські рейси та City Express тепер можна придбати в застосунку Укрзалізниці. Про це перевізник повідомив на своєму каналі в Telegram.

Послугою можна скористатися у застосунку УЗ, де потрібно обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби) та оплатити поїздку.

Купівля онлайн-квитків поки що доступна без пільгових категорій пасажирів - відповідна опція з'явиться згодом. Нині є можливість купівлі повного та дитячого квитків.

"Першими запускаємо Київську, Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську області та частково Херсонську і Запорізьку", – додали в УЗ.

Застосунок має кілька переваг перед чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року і припинили своє існування через ворожу кібератаку.

В застосунку Укрзалізинці є такі фунції та переваги: