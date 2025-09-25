Життя СБУ проводить масштабні обшуки у посадовців Укрзалізниці та близьких до них приватних підприємців

2025-09-25 14:37

Працівники СБУ проводять низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці.

"Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ Укрзалізниця та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження… Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України", – йдеться у повідомленні СБУ.

В СБУ підкреслили, що є неприпустимими будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт.

Тим часом в НАБУ уточнили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками Укрзалізниці.

Раніше в Укрзалізниці викрили схему розкрадання 15 млн гривень. Ще у 2022 році організатор схеми забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених фірм.