Украина ''Люди спали в шубах, проводник сбежал'': в поезде ''Укрзалізниці'' случилось ЧП

2019-01-09 21:30 360

 

В ночь на 8 января пассажирам поезда №249 Черновцы — Киев пришлось мерзнуть из-за отсутствия отопления в купейном вагоне.

Об этом на странице в Facebook сообщила народный депутат от БПП Ирина Суслова со ссылкой на одну из пассажирок Наталью Кашинскую. Она купила билет за 320 гривен из Ивано-Франковска и получила место во втором вагоне.

"К ее великому удивлению там очень странно работал котел: сколько бы уголь ни бросали, а тепла он не давал. При этом за окном был трескучий мороз. В результате температура внутри не поднималась выше 10 градусов. Ночью проводник просто сбежал из своего вагона, а люди вынуждены были спать в куртках и шубах, но это мало помогало, так как сквозняки из окон создавали специфическую вентиляцию", — написала Суслова.

После того как пассажиры подняли шум, проводник признался, что шансов на тепло нет, потому что котел сломан и по-хорошему этот вагон совсем не должны были ставить к подвижному составу.

"Это подтвердил и начальник поезда, добавив, что просил начальство не подключать вагон-развалюху, но напрасно. Желание скачать деньги у пассажиров перевесило", — добавила нардеп.

По ее словам, люди из холодного вагона оставили свои "теплые" впечатления в книге жалоб.

"Но этим дело не должно ограничиться. Направлю по этому инциденту официальное депутатское обращение к "Укрзалізниці", потому что каждый такой факт должен иметь обратную реакцию ее руководства", — заключила Суслова.

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