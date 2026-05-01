Спорт Реал розглядає аргентинського фахівця Ліонеля Скалоні на посаду головного тренера

2026-05-01 12:31

Керівництво Реала вивчає можливість призначення аргентинського фахівця Ліонеля Скалоні на посаду головного тренера мадридської команди.

За наявною інформацією, представники "вершкової" команди вже ініціювали контакт з 47-річним тренером. Зазначається, що залежно від реакції Скалоні Перес прийме подальше рішення стосовно майбутнього наставника на наступний сезон.

Нагадаємо, що Ліонель Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. За цей період він разом із командою здобув ЧС-2022, два Кубки Америки (2021, 2024) та Фіналіссиму-2022. Наразі він готує національну команду до ЧС-2026.

Раніше надходила інформація про те, що Реал також розглядає кандидатуру Юргена Клоппа, однак німець дав зрозуміти, що йому комфортно в ролі директора в системі Ред Булл. У шорт-листі мадридців також перебувають Жозе Моурінью, Дідьє Дешам і Маурісіо Почеттіно.