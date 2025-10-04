Економіка Компанія-розробник розкрученого ChatGPT досягла оцінки капіталізації у 500 млрд доларів

2025-10-04 12:30

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, досягла оцінки у $500 млрд після угоди з продажу акцій на суму близько $6,6 млрд. 

Акції продавали нинішні та колишні співробітники компанії. Серед інвесторів - SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price.

Угода піднімає OpenAI вище за оцінну вартість SpaceX в 400 мільярдів доларів і збігається з переломним моментом для компанії Сема Альтмана, яка веде переговори з Microsoft про перетворення на більш традиційну комерційну компанію, інформує Bloomberg.

Раніше капіталізація OpenAI оцінювалася у $300 млрд. Зростання підкреслює швидке збільшення кількості користувачів і доходів компанії. Лише у першій половині 2025 року OpenAI заробила $4,3 млрд - на 16% більше, ніж за весь попередній рік.

Угода відбулася на тлі жорсткої конкуренції технологічних гігантів за фахівців у сфері штучного інтелекту. Зокрема, Meta інвестує мільярди у компанію Scale AI та запросила її 28-річного засновника Александра Вана очолити новий підрозділ зі створення "суперінтелекту".

Акції світових виробників мікросхем різко зросли, на тлі того, як інвестори поспішили інвестувати в цей сектор після нової неймовірно високої оцінки OpenAI.

