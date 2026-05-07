Світ Україна допомогла Британії створити перший бойовий рій дронів на штучному інтелекті

2026-05-07 16:46

Британські оборонні компанії за чотири місяці розробили рій із восьми автономних дронів на штучному інтелекті, здатних самостійно знаходити і знищувати цілі. Випробування пройшли у Вельсі - технологія готується до прийняття на озброєння британської армії. Про це повідомляє The Telegraph.

Україна надала британським розробникам допомогу як визнаний світовий лідер у дроновій війні. Керівник проєкту наголосив, темп змін у сучасній війні "жахає" - і відставати не можна.

В Україні дрони вже відповідають за понад 90% бойових втрат на полі бою. "Зона знищення" завглибшки понад 19 кілометрів постійно патрулюється безпілотниками - від розвідувальних до камікадзе. Своєю чергою Росія розробляє власні рої дронів.

Вісім квадрокоптерів із "колективним розумом" на базі ШІ злетіли самостійно. Два розвідувальні дрони попереду сканували місцевість, решта - відстежували цілі, що імітували колону бронетехніки. Рій дістав дозвіл на атаку від людини-оператора і провів імітований бомбовий удар.

Попри автономність системи, рішення про застосування летальної сили залишається за людиною. Розробники наполягають: ШІ визначає і відстежує ціль, але натиснути умовну кнопку може лише оператор.

Компанія Applied Intuition провела понад 200 тестових польотів, але чекає на рішення Міноборони щодо подальшого фінансування. Британський оборонний інвестиційний план мав вийти ще восени, але затримується через суперечки між міністерством і державною скарбницею.