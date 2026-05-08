Під покровом темряви невідомі люди встановили в центрі Лондона постамент зі статуєю.

Нова пам’ятка викликала інтерес у мешканців і гостей столиці: «Хто і яким чином розмістив таке монументальне творіння?».

Відповідь з’явилася наступного дня, коли британський стріт-арт художник Бенксі опублікував на своїй сторінці в Instagram аідео. У ньому показано процес зведення пам’ятника.

Хоча на створення самої скульптури, ймовірно, пішло кілька місяців, операція з її встановлення пройшла досить швидко. Джеймс Пік, ведучий подкаст-серії BBC «Історія Бенксі», зазначив: «У нього [Бенксі] справді велика команда, що складається з дуже і дуже досвідчених фахівців. Це такі хлопці, які можуть організувати концерт Metallica за 24 години: класні люди, але при цьому неймовірно організовані й професійні, коли доходить до справи. Вони, напевно, провели спостереження за районом, з’ясували, що і коли відбувається, виїхали рано вранці на вантажівці з низькопрофільним причепом і, мабуть, встановили все за кілька хвилин, у найспокійніший час».

Статуя виконана з епоксидної смоли або скловолокна. Вона зображує чоловіка в костюмі з прапором у правій руці. Полотно, колихаючись на вітрі, закрило обличчя персонажа, але він все одно робить крок уперед, у прірву. «Сліпий патріотизм» у всій красі!

«Це справді розумно. Статуя точно зафіксувала той момент… коли прапор ніби засліплює цього роздутого, одягненого в костюм лідера, який от-от стрибне з обриву і виглядатиме дуже безглуздо. Можливо, Бенксі вважає, що таке сильне лідерство і войовничий настрій – не найкраща ідея», – зауважив Пік.

Команда Бенксі встановила пам’ятник у самому серці Лондона – на площі Вотерлоо в Сент-Джеймському кварталі. У цьому районі розташовано багато урядових будівель, а також ряд іноземних посольств і приватних клубів. Поблизу також знаходяться й інші пам’ятки, наприклад, кінна статуя короля Едуарда VII та статуя британського міністра Сідні Герберта.

Судячи з коментарів під відео Бенксі в Instagram, громадськість прийняла статую дуже добре.

Міська рада Вестмінстера заявила, що не давала дозволу на встановлення інсталяції, оскільки її заздалегідь не повідомили про це. Однак пам’ятник поки що вирішили залишити на площі Вотерлоо. Можливо, пізніше його перенесуть до одного з міських музеїв.